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Хабаровский Ми-8 отправили искать пропавший вертолёт с людьми в Приморье

Решение о переброске дополнительных сил принял координатор поисково-спасательных работ Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.

Хабаровские спасатели подключились к поискам вертолёта Robinson R44, пропавшего в Тернейском округе Приморья. В район поисков направили Ми-8 МЧС России Хабаровского авиационно-спасательного центра, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На борту Ми-8 находятся четыре спасателя поисково-спасательного отряда из села Ракитное. Решение о переброске дополнительных сил принял координатор поисково-спасательных работ Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.

Накануне воздушная разведка дала зацепку: в 12 километрах северо-западнее посёлка Светлая специалисты зафиксировали помехи в радиосигнале. Такие данные могут указывать на возможный район, где находится пропавший вертолёт, поэтому участок решили дополнительно проверить с воздуха.

Robinson R44 пропал 21 июня во время полёта из посёлка Терней в село Единка. Экипаж выполнял лесоавиационные работы и в назначенное время не вышел на связь; на борту находились пилот и лётчик-наблюдатель.

Поиски идут в труднодоступной местности на севере Приморья. Маршрут вертолёта уже обследовали, но точное место происшествия пока не установлено; ситуация остаётся на контроле.

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