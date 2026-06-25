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Беспилотную опасность сняли в Волгоградской области спустя 4 часа

В Волгоградской области отменили беспилотную опасность, которая действовала в регионе чуть больше 4 часов.

В Волгоградской области отменили беспилотную опасность, которая действовала в регионе чуть больше 4 часов. Оповещения на мобильные телефоны жителей от МЧС стали поступать с 05:39 мск 25 июня.

Ранее жителям рекомендовали во время угрозы находиться в безопасном месте и не подходить к окнам. Угроза действовала с 01:25 часов. Ограничения на полеты в волгоградском аэропорту не вводились.

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