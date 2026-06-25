В России хотят вдвое снизить коммунальные платежи для ветеранов боевых действий: подробности

Ранее KP.RU сообщал, что Госдума приняла четыре закона о расширении поддержки участников СВО и их семей. Речь идет о преимущественном праве военных на сохранение рабочего места при сокращении штата, бесплатном проезде, квотах при поступлении в вуз и о защите доходов от взыскания.