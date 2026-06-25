Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Железнодорожном районе Красноярска приведут в порядок 12 междворовых проездов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На эти цели из городского бюджета выделено 22 млн рублей.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На эти цели из городского бюджета выделено 22 млн рублей.

Адреса для ремонта 12 проездов в районе определили с учетом обращений жителей, в том числе поступивших через социальные сети главы города.

Сейчас работы готовятся на нескольких участках. Так, возле домов на ул. Копылова, 44 обновят проезд рядом с фонтаном «Гейзер», который также находится на ремонте. Здесь заменят бордюры, устранят повреждения покрытия и организуют водоотвод, чтобы во дворах не скапливалась вода.

Ремонт пройдет и на ул. Ломоносова, 102, где завершается благоустройство нового сквера. Помимо обновления дорожного покрытия, на месте снесенных гаражей оборудуют парковку.

Также в план работ вошли проезды на ул. Калинина, 1 г, 35д и 37. Там заменят люки и обновят бордюрный камень.

Завершить все работы планируется до конца благоустроительного сезона, подчеркнули в мэрии.