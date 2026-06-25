В Железнодорожном районе Красноярска приведут в порядок 12 междворовых проездов

Сейчас работы готовятся на нескольких участках. Так, возле домов на ул. Копылова, 44 обновят проезд рядом с фонтаном «Гейзер», который также находится на ремонте. Здесь заменят бордюры, устранят повреждения покрытия и организуют водоотвод, чтобы во дворах не скапливалась вода.