В Железнодорожном районе Красноярска приведут в порядок 12 междворовых проездов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На эти цели из городского бюджета выделено 22 млн рублей.
Адреса для ремонта 12 проездов в районе определили с учетом обращений жителей, в том числе поступивших через социальные сети главы города.
Сейчас работы готовятся на нескольких участках. Так, возле домов на ул. Копылова, 44 обновят проезд рядом с фонтаном «Гейзер», который также находится на ремонте. Здесь заменят бордюры, устранят повреждения покрытия и организуют водоотвод, чтобы во дворах не скапливалась вода.
Ремонт пройдет и на ул. Ломоносова, 102, где завершается благоустройство нового сквера. Помимо обновления дорожного покрытия, на месте снесенных гаражей оборудуют парковку.
Также в план работ вошли проезды на ул. Калинина, 1 г, 35д и 37. Там заменят люки и обновят бордюрный камень.
Завершить все работы планируется до конца благоустроительного сезона, подчеркнули в мэрии.