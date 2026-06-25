Роспотребнадзор: число случаев заболевания ЦНС из-за плохого воздуха снизилось

В ведомстве уточнили, что загрязнение атмосферного воздуха вероятностно формировало от 0,17 (Кировская область) до 170,9 (Алтайский край) дополнительных случаев заболеваний нервной системы на 100 тыс. всего населения на территориях 45 субъектов РФ. Среднероссийские уровни были превышены на территориях 11 регионов в диапазоне от 2,1 до 20 раз.