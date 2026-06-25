Роспотребнадзор: число случаев заболевания ЦНС из-за плохого воздуха снизилось

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Количество случаев заболевания нервной системы из-за плохого воздуха в России снизилось более чем в четыре раза за 9 лет. Это следует из данных Роспотребнадзора, которые изучил ТАСС.
«В 2025 году число дополнительных случаев заболеваний нервной системы среди всего населения, вероятностно ассоциированных с качеством атмосферного воздуха, составило 8,56 случая на 100 тыс. населения. По сравнению с 2016 годом зафиксировано снижение данного показателя в 4,44 раза, с 2024 года — в 2,8 раза», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что загрязнение атмосферного воздуха вероятностно формировало от 0,17 (Кировская область) до 170,9 (Алтайский край) дополнительных случаев заболеваний нервной системы на 100 тыс. всего населения на территориях 45 субъектов РФ. Среднероссийские уровни были превышены на территориях 11 регионов в диапазоне от 2,1 до 20 раз.
К приоритетным территориям по количеству ассоциированных с качеством атмосферного воздуха заболеваний нервной системы, по данным Роспотребнадзора, относились Республика Татарстан, Красноярский край, Курская область, Забайкальский край, Алтайский край (от 32,5 до 170,9 дополнительных случая на 100 тыс. населения).