Власти обсудили ситуацию с бензином в Красноярском крае

В правительстве Красноярского края состоялось оперативное совещание по ситуации на топливном рынке региона и мерам по сохранению его стабильности. Основной темой стало первоочередное обеспечение бензином и дизелем социальных и государственных учреждения, муниципалитетов, северных территорий и сельчан.
О текущих и плановых потребностях, а также о возникающих дефицитах отчитались руководители министерств, а также главы Таймыра, Эвенкии и Туруханского округа. Они рассказали, что в целом ситуация стабильна, необходимые запасы топлива на ближайшую перспективу есть, но появляются отдельные сигналы о невыполнении контрактов или отказов от участия в конкурсах на поставку ГСМ — в связи со сложностями отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах.
Глава компании «Красноярскнефтепродукт», которая является основным поставщиком для государственных и муниципальных учреждений, подтвердил готовность полного выполнения ранее принятых обязательств по поставкам топлива в июне. В части розничных продаж бензина и дизтоплива он отметил случаи возникновения дефицита на отдельных АЗС краевой сети, связанное с ажиотажным спросом.
«Не вполне обоснованный повышенный спрос мы фиксируем со стороны юридических лиц, которые закупаются впрок, иногда по 5−6 бочек. У обычных автомобилистов — напротив, сохраняется взвешенное потребительское отношение. В связи с этим для защиты интересов населения мы прорабатываем вопрос введения ограничений по объему отпускаемого топлива», — сообщил Борис Золотарёв.
Глава краевого правительства Алексей Медведев поддержал такое решение, сославшись на аналогичную практику крупных операторов розничного топливного рынка в целях снижения ажиотажа.
По итогам совещания председатель краевого правительства поручил исполнительным органам края:
подготовить полный сводный баланс потребностей в топливе с учетом текущей и перспективной (до конца года) необходимости; рассчитать и представить варианты экономии потребления топлива с обязательным сохранением приоритетов социальной направленности и жизнеобеспечения; проработать возможности контрактации с другими нефтеперерабатывающими заводами, включая рынки Белоруссии, Казахстана и Китая.
«На данный момент, если не брать в расчет временный ажиотажный спрос, ситуация на топливном рынке стабильна. Запасы, необходимые для текущих отраслевых задач, созданы. На особом контроле, с учетом короткой навигации, — северный завоз, кормозаготовочная и уборочная кампании, основные службы жизнеобеспечения, стабильная работа общественного транспорта и авиации — где будем отслеживать каждый поступающий сигнал о возникающих дефицитах. И конечно, мы должны иметь решения по поддержанию стабильности топливного рынка края на будущее — имея в виду новые логистические схемы поставок», — подытожил Алексей Медведев.
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