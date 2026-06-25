Власти обсудили ситуацию с бензином в Красноярском крае

О текущих и плановых потребностях, а также о возникающих дефицитах отчитались руководители министерств, а также главы Таймыра, Эвенкии и Туруханского округа. Они рассказали, что в целом ситуация стабильна, необходимые запасы топлива на ближайшую перспективу есть, но появляются отдельные сигналы о невыполнении контрактов или отказов от участия в конкурсах на поставку ГСМ — в связи со сложностями отгрузки на нефтеперерабатывающих заводах.