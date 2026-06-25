В Братске 27 и 28 июня будут действовать ограничения на продажу алкоголя

В субботу, 27 июня, ограничения будут действовать согласно постановлению правительства от 2011 года. Документ устанавливает даты, когда в магазинах нельзя продавать спиртное. В их числе и День молодежи. Согласно постановлению, 27 июня алкогольную продукцию (включая пиво, пивные напитки, сидр, медовуху и так далее) нельзя будет купить в магазинах с 08:00 до 23:00. На организации общественного питания ограничения не распространяются — в кафе, барах, ресторанах и других подобных заведениях спиртное разрешат продавать.