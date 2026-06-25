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В Братске 27 и 28 июня будут действовать ограничения на продажу алкоголя

27 июня в Братске ограничат продажу алкоголя по всему городу, 28 июня — в отдельных местах. В ближайшие выходные в городе, как и в целом в Приангарье, отметят День молодежи. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город».

Источник: ТК Город

В субботу, 27 июня, ограничения будут действовать согласно постановлению правительства от 2011 года. Документ устанавливает даты, когда в магазинах нельзя продавать спиртное. В их числе и День молодежи. Согласно постановлению, 27 июня алкогольную продукцию (включая пиво, пивные напитки, сидр, медовуху и так далее) нельзя будет купить в магазинах с 08:00 до 23:00. На организации общественного питания ограничения не распространяются — в кафе, барах, ресторанах и других подобных заведениях спиртное разрешат продавать.

28 июня в Братске запретят продавать алкоголь в отдельных местах и в отдельное время. Согласно постановлению мэрии города, ограничения будут действовать с 17:00 до 23:00 в радиусе 100 метров от мест проведения массовых мероприятий в Падунском и Правобережном районах (в Центральном районе мероприятия пройдут на день раньше). Ограничения действуют только на розничную торговлю, на предприятия общественного питания они не распространяются.