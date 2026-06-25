Обращений от россиян в посольство после землетрясения в Японии не поступало

ТОКИО, 25 июня. /ТАСС/. Обращений от российских граждан, находящихся в Японии, после сильного землетрясения не поступало. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Японии.
«Обращений не поступало. Держим ситуацию на контроле», — отметили в дипломатическом представительстве.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в утром 25 июня на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км. Изначально японские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9, однако позднее обновили ее до 7,2. Местных жителей призывают сохранять бдительность — национальное метеорологическое управление предупредило, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.
Сообщается о пяти пострадавших в префектурах Аомори и Иватэ — все они получили незначительные травмы. Информации о каких-либо серьезных разрушениях не поступало.
При канцелярии премьер-министра Японии Санаэ Такаити начал работу экстренный штаб по сбору и анализу информации о землетрясении и его последствиях. Каких-либо нештатных ситуаций на местных атомных объектах, включая аварийную АЭС «Фукусима-1», из-за землетрясения зафиксировано не было.
Землетрясение вызвало перебой в работе железнодорожного сообщения, в частности, было приостановлено движение скоростных поездов «синкансэн» на части направлений северо-восточного региона страны.