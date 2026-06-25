Обращений от россиян в посольство после землетрясения в Японии не поступало

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в утром 25 июня на северо-востоке Японии. По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ, очаг залегал на глубине 50 км. Изначально японские сейсмологи оценили магнитуду землетрясения в 6,9, однако позднее обновили ее до 7,2. Местных жителей призывают сохранять бдительность — национальное метеорологическое управление предупредило, что в ближайшую неделю возможны сильные афтершоки.