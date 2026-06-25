Юные картингисты устроили заезды в Николаевске-на-Амуре

В Николаевске-на-Амуре прошли соревнования по техническим видам спорта. На картинг-трассу вышли юные пилоты — воспитанники Центра детского юношеского технического творчества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Гонки были посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Юные спортсмены, которые проходят подготовку в отделении «Картинг», более двух часов демонстрировали мастерство управления картами — гоночными автомобилями без кузова. Кубки и медали участники разыгрывали в двух возрастных категориях.
Среди спортсменов младшей группы призовые места распределились следующим образом:
1 место — Дмитрий Гальмуев.
2 место — Иван Кузнецов.
3 место — Павел Сумароков.
В старшей группе:
1 место — Кирилл Пустынцев.
2 место — Аркадий Шалаев.
3 место — Даниил Кирсанов.
До начала заездов участники на багги с установленными на них флагами России, Хабаровского края и Николаевского района сделали показательный круг по гоночной площадке.
Напомним: отделение «Картинг» на базе николаевского Центра детского юношеского технического творчества действует три года. В этом году парк техники пополнился пятью новыми машинами — два корта и три багги юным гонщикам подарило «НГК Ресурс», входящее в группу компаний «Полянка».