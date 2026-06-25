Юные картингисты устроили заезды в Николаевске-на-Амуре

Гонки были посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Юные спортсмены, которые проходят подготовку в отделении «Картинг», более двух часов демонстрировали мастерство управления картами — гоночными автомобилями без кузова. Кубки и медали участники разыгрывали в двух возрастных категориях.