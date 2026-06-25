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Юные картингисты устроили заезды в Николаевске-на-Амуре

В гонках багги участвовали пилоты старшей и младшей возрастных групп.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Николаевске-на-Амуре прошли соревнования по техническим видам спорта. На картинг-трассу вышли юные пилоты — воспитанники Центра детского юношеского технического творчества, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Гонки были посвящены 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Юные спортсмены, которые проходят подготовку в отделении «Картинг», более двух часов демонстрировали мастерство управления картами — гоночными автомобилями без кузова. Кубки и медали участники разыгрывали в двух возрастных категориях.

Среди спортсменов младшей группы призовые места распределились следующим образом:

1 место — Дмитрий Гальмуев.

2 место — Иван Кузнецов.

3 место — Павел Сумароков.

В старшей группе:

1 место — Кирилл Пустынцев.

2 место — Аркадий Шалаев.

3 место — Даниил Кирсанов.

До начала заездов участники на багги с установленными на них флагами России, Хабаровского края и Николаевского района сделали показательный круг по гоночной площадке.

Напомним: отделение «Картинг» на базе николаевского Центра детского юношеского технического творчества действует три года. В этом году парк техники пополнился пятью новыми машинами — два корта и три багги юным гонщикам подарило «НГК Ресурс», входящее в группу компаний «Полянка».