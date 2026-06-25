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Определилась первая пара 1/16 финала чемпионата мира по футболу

В плей-офф встретятся сборные Канады и ЮАР.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сборные Канады и ЮАР сыграют в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года по футболу. Команды сформировали первую пару в плей-офф на проходящем турнире.

Встреча пройдет 28 июня в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Ранее ТАСС сообщал, что сборная ЮАР впервые вышла в плей-офф чемпионата мира. Южноафриканцы заняли второе место в группе A, канадцы финишировали на аналогичной позиции в квартете B. На счету обеих команд по 4 очка по итогам трех туров.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.

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