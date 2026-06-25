Папы плели косички и учились пеленанию на фестивале для семей в Хабаровске

В Хабаровске больше 500 семей пришли на ежегодный фестиваль «МамаФест». Молодые и будущие родители встретились с врачами, консультантами и психологами, сообщили в Главном управлении социального развития губернатора и правительства Хабаровского края.
Фестиваль прошёл в Городском дворце культуры и собрал специалистов по акушерству, гинекологии, педиатрии, грудному вскармливанию, перинатальной психологии и репродуктивной медицине. Главный смысл площадки — дать родителям не сухие памятки, а понятные ответы на вопросы, которые появляются до рождения ребёнка и в первые месяцы после него.
Гостей ждали лекции о подготовке к беременности и родам, уходе за новорождённым, первом прикорме, детском сне и грудном вскармливании. Формат сделали живым: родители задавали вопросы врачам, разбирали свои ситуации и сразу получали практические советы.
Отдельный интерес вызвали мастер-классы. Участников учили пеленать младенца, делать детский массаж и гимнастику, а для пап подготовили отдельный интерактив — плетение косичек дочерям. Для детей работала арт-терапия.
Ещё одна важная площадка была посвящена репродуктивному здоровью и подготовке к беременности. Эксперты говорили об ЭКО, диагностике, психологической поддержке и современных возможностях для семей, которые столкнулись с трудностями при зачатии.
Организаторы отмечают, что «МамаФест» с каждым годом собирает всё больше семей. В планах — расширять географию, запускать новые форматы встреч и поддерживать родителей не только на фестивале, но и через онлайн-проекты в течение года.