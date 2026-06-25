Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бразилия разгромила Шотландию со счетом 0:3 и заняла первое место в группе С на ЧМ

В среду, 24 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоялся матч группы С чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Шотландии и Бразилии.

В среду, 24 июня, на стадионе «Хард Рок» в Майами состоялся матч группы С чемпионата мира по футболу, в котором встречались сборные Шотландии и Бразилии.

Вторая команда одержала победу. В первом тайме дублем в ворота шотландцев отличился бразилец Винисиус Жуниор — он забил на 7-й и 45+3-й минутах.

После перерыва бразильцы продолжали держать игру — на 60-й минуте гол забил Матеус. Итоговый счет встречи — 0:3.

Сборная Шотландии заняла третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала три очка за три матча. Бразилия заработала семь очков и стала первой.

В этот же день национальная команда Боснии и Герцеговины одержала победу над сборной Катара в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года.

Тем временем суперкомпьютер статистической платформы Opta обновил свои прогнозы на чемпионат мира по футболу 2026 года после завершения первого тура группового этапа и назвал нового фаворита.

ФИФА, в свою очередь, направила в IFAB запрос на изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.

Узнать больше по теме
Майами: город небоскребов, океана и международной торговли
Майами — один из самых известных городов США, расположенный на юго-востоке страны. Этот мегаполис считается важным финансовым, туристическим и транспортным центром. С недавних он пор он приобрел известность и на дипломатическом треке, став площадкой для переговоров с РФ.
Читать дальше