День молодёжи в Омске завершится молитвой в соборе

Празднование Дня молодёжи в Омске 27 июня завершится богослужением в Успенском кафедральном соборе. Об этом сообщили в региональном министерстве молодёжной политики.
Праздничные мероприятия начнутся в 15:00 и пройдут на Пешеходном Любинском, в Городском саду, на улице Бударина, на площади Ленина и на Соборной площади. Программа подготовлена в рамках концепции «Мечта. Гордость. Единство».
Кульминацией дня станет концерт певицы Полины Гагариной. После его окончания в 23:00 в Успенском кафедральном соборе начнётся Божественная литургия. Богослужение проведёт митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Участники помолятся за Омск и Россию.
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