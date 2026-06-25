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День молодёжи в Омске завершится молитвой в соборе

Литургия начнётся в 23:00.

Источник: Om1 Омск

Празднование Дня молодёжи в Омске 27 июня завершится богослужением в Успенском кафедральном соборе. Об этом сообщили в региональном министерстве молодёжной политики.

Праздничные мероприятия начнутся в 15:00 и пройдут на Пешеходном Любинском, в Городском саду, на улице Бударина, на площади Ленина и на Соборной площади. Программа подготовлена в рамках концепции «Мечта. Гордость. Единство».

Кульминацией дня станет концерт певицы Полины Гагариной. После его окончания в 23:00 в Успенском кафедральном соборе начнётся Божественная литургия. Богослужение проведёт митрополит Омский и Прииртышский Дионисий. Участники помолятся за Омск и Россию.

Что ещё ожидает омичей в субботу, читайте по ссылке ниже.