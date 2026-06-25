В Нижнем Новгороде не исключают возможности возвращения «Торпедо» в ЖХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 июня. /ТАСС/. Центр управления и развития спорта (ЦУРС) в Нижегородской области не исключает возможности возвращения команды «Торпедо» в Женскую хоккейную лигу (ЖХЛ). Об этом сообщили ТАСС в ЦУРСе.
«Что касается возвращения “Торпедо” в Женскую хоккейную лигу — все варианты развития событий возможны», — отметили в центре.
Собеседник агентства добавил, что при появлении соответствующих возможностей к вопросу возрождения женской команды можно будет вернуться. «Среди ключевых приоритетов развития для ряда нижегородских клубов, в том числе и клубной системы “Торпедо”, обозначена цель — рост внебюджетных объемов финансирования», — пояснил он.
По информации ЦУРСа, решение о приостановке работы ЖХК «Торпедо» принималось в соответствии с утвержденной долгосрочной стратегией клубной системы «Торпедо». «Приоритет — на развитие и результаты основной команды, а также выстраивание четкой вертикали в системе подготовки — от детской школы до МХЛ [Молодежная хоккейная лига] и основной команды», — отметили в центре.