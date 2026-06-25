В Нижнем Новгороде не исключают возможности возвращения «Торпедо» в ЖХЛ

По информации ЦУРСа, решение о приостановке работы ЖХК «Торпедо» принималось в соответствии с утвержденной долгосрочной стратегией клубной системы «Торпедо». «Приоритет — на развитие и результаты основной команды, а также выстраивание четкой вертикали в системе подготовки — от детской школы до МХЛ [Молодежная хоккейная лига] и основной команды», — отметили в центре.