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Депутаты Красноярского Горсовета подвели итоги сезона и приняли бюджетные поправки

Главное решение — корректировка бюджета: из краевой казны добавлено 253 миллиона рублей, еще около 4 миллионов выделено из муниципальных средств.

23 июня на пятнадцатой сессии Красноярского городского Совета депутаты рассмотрели 29 вопросов и подвели итоги политического сезона.

Главное решение — корректировка бюджета: из краевой казны добавлено 253 миллиона рублей, еще около 4 миллионов выделено из муниципальных средств. Эти деньги направят на перевод 304 частных домов с печного и угольного отопления на более экологичные виды топлива.

Также депутаты назначили дополнительные выборы по округу № 11, который охватывает часть Железнодорожного района с населением около 42 тысяч человек. Голосование состоится 20 сентября в единый день выборов.

Руководители профильных комиссий рассказали о ключевых итогах работы за полугодие. Зампредседателя горсовета Андрей Козиков отметил, что комиссия по городскому хозяйству ужесточила требования к подрядчикам: теперь для участия в торгах необходима банковская гарантия, а за нарушение благоустройства после ремонта введены повышенные штрафы. «Если они не восстановят благоустройство, средства гарантии поступят в бюджет города», — пояснил он.

Председатель экологической комиссии Артём Речицкий сообщил, что депутаты совместно с мэрией контролируют мероприятия в периоды неблагоприятных метеоусловий и проверят обеспыливание улиц. Он также рассказал об инвентаризации зеленых насаждений, подчеркнув, что деревья нужно не просто пересчитать, а подготовить документы, позволяющие закладывать средства на их содержание и обновление.

Оксана Ларионова, возглавляющая комиссию по социальной политике, доложила, что по инициативе депутатов к проекту трудовых отрядов удалось привлечь коммерческие организации. Кроме того, ведется большая работа по поддержке участников СВО и членов их семей, для которых действует целый ряд мер.

Артемий Любушкин из бюджетной комиссии отметил, что принятая корректировка бюджета направлена в первую очередь на улучшение экологии, но это лишь часть работы. Он сообщил, что в этом году парк газомоторного транспорта увеличится на 100 единиц, а на недавно присоединенные территории выделено 178 миллионов рублей — на ремонт дорог, ликвидацию свалок и установку контейнерных площадок. «Всё это — чтобы жители недавно присоединенных территорий почувствовали себя красноярцами», — добавил депутат.

Борис Растоскуев, председатель комиссии по градостроительству, рассказал, что депутатам удалось настоять на строительстве детской музыкальной школы на 250 мест в Советском районе, а также добиться включения детского сада в новый жилой комплекс на Красноярском рабочем. Параллельно ведется контроль за расселением граждан из ветхого жилья.

Елена Южакова, руководитель комиссии по местному самоуправлению, сообщила о создании рабочей группы для совершенствования нормативной базы после муниципальной реформы. Она также отметила, что город впервые примет участие в краевом грантовом конкурсе инициативных проектов, на который можно заявить до пяти заявок.

Подводя общий итог сезона, председатель горсовета Наталия Фирюлина напомнила, что за полгода прошло 66 заседаний комиссий и 6 сессий, принято более 50 правовых актов, а новые территории встроены в правовое поле города. Она подчеркнула, что ремонтно-строительный сезон нужно использовать по полной программе, внимательно следя за сроками и качеством работ в преддверии юбилея Красноярска.

«Лучшим вопросом повестки сегодняшней сессии я бы назвала внесение изменений в документ, который регулирует инициативные проекты горожан. Уверена, это улучшит креативность горожан и послужит толчком для развития всего большого Красноярска», — резюмировала она.