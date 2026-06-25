Депутаты Красноярского Горсовета подвели итоги сезона и приняли бюджетные поправки

Артемий Любушкин из бюджетной комиссии отметил, что принятая корректировка бюджета направлена в первую очередь на улучшение экологии, но это лишь часть работы. Он сообщил, что в этом году парк газомоторного транспорта увеличится на 100 единиц, а на недавно присоединенные территории выделено 178 миллионов рублей — на ремонт дорог, ликвидацию свалок и установку контейнерных площадок. «Всё это — чтобы жители недавно присоединенных территорий почувствовали себя красноярцами», — добавил депутат.