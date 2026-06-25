Год серьезной подготовки: рекордсменка ЕГЭ сказала, как набрала 400 баллов

«Я бы посоветовала ученикам выбирать предметы, которые им интересны, тогда даже подготовка к экзаменам будет приносить удовольствие. И, конечно, не стоит забывать про отдых: в 11 классе очень важно помимо подготовки находить время для своих хобби, занятий спортом, прогулок и общения с друзьями», — подчеркнула Екатерина Малкова.