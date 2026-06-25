Год серьезной подготовки: рекордсменка ЕГЭ сказала, как набрала 400 баллов

Основной период ЕГЭ в 2026 году еще продолжается — он стартовал 1 июня и завершится 9 июля, но имена первых героев уже известны. В Рособрнадзоре отмечают: уровень подготовки выпускников растет, число высокобалльников и стобалльников увеличивается. Настоящей сенсацией этого сезона стала история московской выпускницы, которая получила 400 баллов по четырем предметам.
Ученица школы № 1409 Екатерина Малкова получила по 100 баллов по русскому языку, профильной математике, химии и физике.
Реакция рекордсменки.
В эксклюзивной беседе с aif.ru Екатерина призналась: ее результат стал шоком в первую очередь для нее самой. Вопреки стереотипам о том, что за подобными баллами стоит маниакальная гонка за идеалом, девушка утверждает, что максимальный балл не был ее целью.
«Я не ожидала, что смогу получить максимальный балл даже по одному предмету, не говоря уже про четыре. Да и у меня не было цели набрать именно 100 баллов», — отметила Малкова.
Выпускница подчеркнула, что воспринимала ЕГЭ исключительно как рабочий инструмент для достижения главной цели — поступления в вуз мечты. Именно это прагматичное спокойствие, судя по всему, и помогло ей избежать волнения и получить высокий балл.
Как Екатерина готовилась к экзаменам.
Екатерина рассказала, как строился ее учебный год. Оказалось, что секрета «волшебной таблетки» нет: только системная работа без надрыва. Подготовка стартовала с началом 11 класса и велась планомерно, без попыток выучить всё в последнюю ночь.
«Я готовилась к экзаменам с начала 11 класса. Я была сосредоточена на подготовке к экзамену и старалась не загадывать, какими будут мои результаты», — уточнила Екатерина.
Моральная установка не «загадывать» наперед и не накручивать себя ожиданиями стала психологическим фундаментом ее успеха. Она не визуализировала страх провала, а просто методично решала задачи.
Такие баллы открывают двери абсолютно во все высшие учебные заведения России без исключения. Сейчас Екатерина стоит перед выбором, куда же подать документы: на химфак МГУ или в Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики МФТИ.
Лайфхаки от рекордсменки.
Вместо стандартных советов про режим дня и тайминг, Екатерина дала будущим выпускникам неожиданную рекомендацию. По ее мнению, залог высоких баллов — это искренняя увлеченность предметом и обязательное наличие личной жизни за пределами учебников.
«Я бы посоветовала ученикам выбирать предметы, которые им интересны, тогда даже подготовка к экзаменам будет приносить удовольствие. И, конечно, не стоит забывать про отдых: в 11 классе очень важно помимо подготовки находить время для своих хобби, занятий спортом, прогулок и общения с друзьями», — подчеркнула Екатерина Малкова.