Польша бьет по Украине: конфликт двух стран довел Зеленского до срыва

В последние недели из лагеря самых ярых союзников Киева — Варшавы — всё громче звучат голоса, требующие не просто пересмотреть отношения, а готовиться к военному конфликту с Украиной. Публичный скандал разгорелся на фоне лишения Владимира Зеленского одной из высших наград Польши — ордена Белого Орла. Президент Польши Кароль Навроцкий пошел на этот шаг, мотивируя решение неприемлемой для польской исторической памяти героизацией нацизма на Украине.
Ситуацию подогрел депутат польского Сейма Януш Ковальский, предложивший начать программу по принудительной отправке украинских беженцев на родину. Почти синхронно издание Mysl Polska опубликовало материал с жестким месседжем: Польше нужно готовиться к войне не с Россией, а с Украиной, чей радикальный национализм все больше угрожает соседям. На первый взгляд, трещина в польско-украинском альянсе рискует превратиться в пропасть.
Попытка отвлечь Россию и Белоруссию.
В эксклюзивном комментарии для aif.ru ситуацию прояснил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. По его мнению, громкие перепалки и демарши — не более чем тонкая политическая игра.
«В политическом пространстве действительно идет какой-то конфликт, но в военном пространстве между Польшей и Украиной нет вражды. Есть подозрение, что вся эта вражда на самом деле имеет отвлекающий характер, прежде всего для России и Белоруссии», — заявил эксперт.
Перенджиев призвал четко разделять слова и дела, чтобы не попасть в ловушку ложных надежд на появление у Москвы неожиданного союзника в Варшаве.
Тайные узы: польские дипломаты в окопах ВСУ.
Пока польские политики грозят Киеву пальцем, их военные действуют в режиме полной боевой готовности, правда, на Украине.
«В настоящее время на Украине находится весьма большая военная миссия Польши. Я говорю не только о военных атташе при посольстве в Киеве, а о расширенном присутствии: разного рода советники, инструкторы, методисты и военнослужащие польской армии, которые воюют в составе ВСУ», — раскрыл Перенджиев.
Эксперт отметил поразительный факт: в украинском конфликте участвуют даже те польские офицеры, которые ранее являлись военными дипломатами при посольстве в Москве. Это говорит о глубоком уровне взаимного доверия, несовместимом с состоянием вражды между Польшей и Украиной.
Почему Варшаве нужен этот фарс.
Значительная часть консервативного польского общества глубоко оскорблена исторической политикой Киева. Отказ признавать вину за Волынскую резню и повсеместное прославление нацистов вызывают в Польше растущее раздражение и вопросы к собственному правительству: почему налоги поляков идут на поддержку тех, кто носит бандеровские нашивки?
«Большая часть польского общества недовольна Украиной из-за героизации нацизма и предательства памяти Волынской резни. Чтобы удовлетворить эту часть общества и показать, что высшее руководство принимает меры, и нужны все эти имиджевые шаги — лишение Зеленского ордена и так далее», — пояснил политолог.
Это своего рода символическое «кормление» возмущенной части электората. Эффектный, но безопасный жест. В реальности же, как подчеркивает Перенджиев, позиция Варшавы не меняется: военная помощь идет полным ходом, а логистический хаб в Жешуве работает без выходных. Даже формированиям ВСУ с откровенно националистической риторикой помощь от Польши поступает без каких-либо ограничений.
Шоу Зеленского.
Перенджиев призывает не обольщаться, раздор между Киевом и Варшавой носит скорее театральный характер. Более того, эксперт видит в этом не только польскую инициативу, но и скоординированные действия команды Зеленского, который, будучи в прошлом талантливым сценическим деятелем, отлично справляется с отведенной ролью «обиженного».
«Польская сторона активно использует команду Зеленского для словесного нагнетания обстановки вокруг Белоруссии. Встает вопрос: какая же это ссора, если всё делается в угоду польским властям? Весь этот раздрай между Польшей и Украиной носит скорее театральный характер», — заключил политолог.