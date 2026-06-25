Польша бьет по Украине: конфликт двух стран довел Зеленского до срыва

Ситуацию подогрел депутат польского Сейма Януш Ковальский, предложивший начать программу по принудительной отправке украинских беженцев на родину. Почти синхронно издание Mysl Polska опубликовало материал с жестким месседжем: Польше нужно готовиться к войне не с Россией, а с Украиной, чей радикальный национализм все больше угрожает соседям. На первый взгляд, трещина в польско-украинском альянсе рискует превратиться в пропасть.