Можно ли есть рыбу из водоемов рядом с АЭС, ответили эксперты

Современные атомные электростанции (АЭС) считаются одними из самых безопасных объектов энергетики. Специалисты утверждают, что рядом с ними можно не только жить, но и заниматься сельским хозяйством, а также выращивать рыбу. На фоне обсуждения строительства АЭС в Казахстане эксперты решили ответить на самые распространенные вопросы о безопасности таких объектов.
Директор департамента ядерной энергетики Агентства РК по атомной энергии Гульмира Мурсалова отметила, что современные станции проектируются с учетом опыта прошлых лет:
«Они проектируются с учетом всех уроков, произошедших в истории эксплуатации атомных электростанций. Они проектируются так, что выдерживают 9-балльное землетрясение. Вероятность тяжелой аварии — это 1 на 10 миллионов лет».
Срок эксплуатации современных АЭС составляет от 60 до 80 лет. Многоуровневые системы защиты не позволяют радиации выйти за пределы станции даже в случае нештатной ситуации.
Заместитель главного инженера РГП «НЯЦ РК» Денис Зарва подчеркнул, что системы безопасности многократно дублируют друг друга:
«Они обладают множеством систем защиты и безопасности, которые многократно друг друга дублируют. По отдельным каналам бывает 400% резерв. В случае выхода из эксплуатации какой-либо одной системы у нас есть три в резерве».
Специалисты также заверяют, что рядом с современными АЭС сохраняется естественный радиационный фон, который ниже, чем уровень облучения во время авиаперелетов.
«Во всем мире рядом с атомными электростанциями разводят рыб, высаживают деревья. В очень живописных местах расположены атомные электростанции. Даже станции, расположенные возле водоемов, не наносят вреда флоре и фауне».
По словам экспертов, строительство АЭС способствует созданию новых рабочих мест и развитию бизнеса. По уровню безопасности атомная энергетика уступает только солнечной генерации.