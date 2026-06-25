Можно ли есть рыбу из водоемов рядом с АЭС, ответили эксперты

Современные атомные электростанции (АЭС) считаются одними из самых безопасных объектов энергетики. Специалисты утверждают, что рядом с ними можно не только жить, но и заниматься сельским хозяйством, а также выращивать рыбу. На фоне обсуждения строительства АЭС в Казахстане эксперты решили ответить на самые распространенные вопросы о безопасности таких объектов.