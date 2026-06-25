Власти Петербурга предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Алые паруса»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Билеты на петербургский праздник выпускников школ «Алые паруса» предлагают для продажи только мошенники. Вход осуществляется только по именным пригласительным с QR-кодом и при предъявлении паспорта, сообщил ТАСС вице-губернатор города Борис Пиотровский.
«Каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. Для подтверждения на входе обязательно нужно предъявить паспорт. Если вы видите объявления о продаже билетов на “Алые паруса” — это мошенники», — пояснил вице-губернатор.
Пиотровский подчеркнул, что «Алые паруса» — это прежде всего праздник для выпускников, и для организаторов главная задача — обеспечение безопасности детей. «На территорию проведения праздника допускаются исключительно выпускники, а также их сопровождающие», — отметил он.
Несмотря на то, что вживую праздник могут посмотреть только выпускники, «Алые паруса» по-прежнему остаются одним из ярких телевизионных шоу, добавил вице-губернатор. Так, в 2025 году в эфире его посмотрели более 45 млн человек по всему миру — это самый высокий показатель за всю историю проекта. В 2026 году трансляция праздника начнется в субботу, 27 июня, в 22:00 на Пятом канале, напомнил Пиотровский.