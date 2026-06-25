Власти Петербурга предупредили о мошенниках, продающих билеты на «Алые паруса»

Несмотря на то, что вживую праздник могут посмотреть только выпускники, «Алые паруса» по-прежнему остаются одним из ярких телевизионных шоу, добавил вице-губернатор. Так, в 2025 году в эфире его посмотрели более 45 млн человек по всему миру — это самый высокий показатель за всю историю проекта. В 2026 году трансляция праздника начнется в субботу, 27 июня, в 22:00 на Пятом канале, напомнил Пиотровский.