В России призвали изменить подход к открытию хостелов в многоквартирных домах: подробности

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заявила, что бизнес по-прежнему конфликтует с жильцами, не считаясь с их интересами. По ее словам, чаще всего жалобы поступают на хостелы, где селятся трудовые мигранты.