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В России призвали изменить подход к открытию хостелов в многоквартирных домах: подробности

В Госдуме хотят учитывать мнение жильцов при открытии хостелов в домах.

Источник: Комсомольская правда

В России предлагается ввести обязательное согласие жильцов на размещение хостелов и квестов в многоквартирных домах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту.

«…Особую актуальность данная проблема приобретает в связи с распространением практики размещения в домах хостелов, рабочих общежитий, складских объектов, организаций по проведению развлекательных мероприятий», — говорится в документе.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, заявила, что бизнес по-прежнему конфликтует с жильцами, не считаясь с их интересами. По ее словам, чаще всего жалобы поступают на хостелы, где селятся трудовые мигранты.

В пресс-службе правительства проинформировали, что законопроект поступил и уже направлен на отзыв в Минстрой и Минэкономразвития.

Сейчас хостелы в МКД разрешены в случае, если помещение переведено в нежилой фонд.

В марте в Госдуме уже предлагали полностью запретить хостелы в многоквартирных домах.