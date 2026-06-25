Зачем казахстанцы запрещают оформлять на себя кредиты

Казахстанцам уже не первый год доступна услуга «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов», известная также как «Стоп кредит». С ее помощью можно бесплатно ограничить возможность оформления кредитов на свое имя. Если услуга включена, ни один банк или микрофинансовая организация не имеет права выдать клиенту новые займы.