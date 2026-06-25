Зачем казахстанцы запрещают оформлять на себя кредиты

Услуга «Стоп кредит» для казахстанцев
Казахстанцам уже не первый год доступна услуга «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов», известная также как «Стоп кредит». С ее помощью можно бесплатно ограничить возможность оформления кредитов на свое имя. Если услуга включена, ни один банк или микрофинансовая организация не имеет права выдать клиенту новые займы.
По данным медиа-портала FinGramota, «Стоп кредитом» воспользовались более 6,3 млн раз.
Почему казахстанцы оформляют «Стоп кредит»
Существует множество ситуаций, когда на человека без его ведома оформляют кредит. Например:
Потеря удостоверения личности.
Передача документа третьему лицу.
Злоупотребление документом для оформления займов на чужое имя.
Атака мошенников, пытающихся добыть конфиденциальную информацию и оформить кредит на свою жертву.
При добровольном запрете на выдачу кредитов эти схемы не сработают, так как при включенной услуге гражданину откажут в выдаче кредита даже при личном обращении. Проще говоря, «Стоп кредит» помогает предотвратить проблему еще до ее возникновения, вместо того чтобы бороться с последствиями и доказывать банку мошеннический характер кредита.
Когда может быть полезно установить запрет на оформление кредитов:
Если вы отправляли копию удостоверения личности потенциальному работодателю и возникли сомнения в надежности компании.
Если при онлайн-покупках вводили персональные данные на подозрительных сайтах.
Если переходили по сомнительным ссылкам с просьбой «подтвердить» доставку, оплату или выигрыш.
Если ваши персональные данные могли попасть к третьим лицам в результате утечки информации или взлома базы данных.
Если потеряли документы или подозреваете, что их копии оказались у посторонних.
Если хотите дополнительно защититься от попыток мошенников оформить заем на ваше имя.
Как правильно подключить «Стоп кредит»
Подключить услугу можно за несколько минут. Для этого:
Зайдите на сайт Электронного правительства или в приложение eGov Mobile.
Найдите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов».
Заполните форму и подпишите ее с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).
После этого запрет на выдачу займов автоматически запустится.
Банки и микрофинансовые организации не смогут выдать кредит, а если это произойдет, то по закону они будут обязаны списать его, так как ошибка будет на их стороне.