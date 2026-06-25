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Зачем казахстанцы запрещают оформлять на себя кредиты

Услугой, которая запрещает оформлять кредиты, уже воспользовались более 6,3 млн раз. Казахстанцы используют «Стоп кредит», чтобы защитить себя от мошенников. Подробности читайте на NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Услуга «Стоп кредит» для казахстанцев

Казахстанцам уже не первый год доступна услуга «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов», известная также как «Стоп кредит». С ее помощью можно бесплатно ограничить возможность оформления кредитов на свое имя. Если услуга включена, ни один банк или микрофинансовая организация не имеет права выдать клиенту новые займы.

По данным медиа-портала FinGramota, «Стоп кредитом» воспользовались более 6,3 млн раз.

Почему казахстанцы оформляют «Стоп кредит»

Существует множество ситуаций, когда на человека без его ведома оформляют кредит. Например:

  • Потеря удостоверения личности.

  • Передача документа третьему лицу.

  • Злоупотребление документом для оформления займов на чужое имя.

  • Атака мошенников, пытающихся добыть конфиденциальную информацию и оформить кредит на свою жертву.

При добровольном запрете на выдачу кредитов эти схемы не сработают, так как при включенной услуге гражданину откажут в выдаче кредита даже при личном обращении. Проще говоря, «Стоп кредит» помогает предотвратить проблему еще до ее возникновения, вместо того чтобы бороться с последствиями и доказывать банку мошеннический характер кредита.

Когда может быть полезно установить запрет на оформление кредитов:

  • Если вы отправляли копию удостоверения личности потенциальному работодателю и возникли сомнения в надежности компании.

  • Если при онлайн-покупках вводили персональные данные на подозрительных сайтах.

  • Если переходили по сомнительным ссылкам с просьбой «подтвердить» доставку, оплату или выигрыш.

  • Если ваши персональные данные могли попасть к третьим лицам в результате утечки информации или взлома базы данных.

  • Если потеряли документы или подозреваете, что их копии оказались у посторонних.

  • Если хотите дополнительно защититься от попыток мошенников оформить заем на ваше имя.

Как правильно подключить «Стоп кредит»

Подключить услугу можно за несколько минут. Для этого:

  1. Зайдите на сайт Электронного правительства или в приложение eGov Mobile.

  2. Найдите услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов».

  3. Заполните форму и подпишите ее с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП).

  4. После этого запрет на выдачу займов автоматически запустится.

Банки и микрофинансовые организации не смогут выдать кредит, а если это произойдет, то по закону они будут обязаны списать его, так как ошибка будет на их стороне.