Сборная ЮАР обыграла команду Южной Кореи и впервые вышла в play-off ЧМ по футболу

Сборные ЮАР и Южной Кореи входят в группу А вместе с командами Мексики и Чехии. Южная Корея по итогам трех матчей занимает третье место в группе с тремя очками. Выйдет ли сборная в 1/16 финала, станет известно после завершения других групповых матчей. Для попадания в play-off она должна остаться в восьмерке лучших сборных из 12 команд, занявших в группе третье место.