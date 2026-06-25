Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 15 лет за зверское убийство соседа

В Хабаровском крае 43-летний житель Комсомольска-на-Амуре получил 15 лет колонии строгого режима за убийство соседа по коммунальной квартире. Приговор вынес Хабаровский краевой суд, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Трагедия произошла в июле 2025 года. В коммунальной квартире между тремя соседями вспыхнул конфликт: двое участников были пьяны, а потерпевший высказал недовольство происходящим. После этого ссора быстро перешла в жестокую расправу.
По данным суда, мужчину били руками и ногами, а также деревянными табуретами, металлическим стулом и шваброй. От многочисленных травм потерпевший умер на месте.
Подсудимый признал вину полностью. В суде он заявил, что был сильно пьян, и именно это, по его словам, повлияло на его поведение.
Суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ещё 1 год 6 месяцев ограничения свободы. Дело второго фигуранта выделено в отдельное производство.