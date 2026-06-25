В Хабаровском крае хотят выделять бизнес с хорошей репутацией

Получить особый статус сможет не каждая организация. Компания должна быть зарегистрирована и работать в Хабаровском крае, а также иметь высокий индекс деловой репутации — так называемый ЭКГ-рейтинг, который оценивает бизнес по экологическим, кадровым и социально-государственным критериям.