В Хабаровском крае хотят выделять бизнес с хорошей репутацией

В Хабаровском крае готовят закон об ответственном ведении бизнеса. Проект приняли в первом чтении в Законодательной думе региона, сообщили в краевом парламенте.
Новые правила должны выделить компании, которые работают не только ради прибыли, но и вкладываются в сотрудников, социальные проекты и экологические стандарты. Такой подход предлагают закрепить в региональном законодательстве по поручению президента России.
Получить особый статус сможет не каждая организация. Компания должна быть зарегистрирована и работать в Хабаровском крае, а также иметь высокий индекс деловой репутации — так называемый ЭКГ-рейтинг, который оценивает бизнес по экологическим, кадровым и социально-государственным критериям.
Для таких предприятий планируют вести отдельный реестр. Попадание в него может стать для бизнеса знаком качества и открыть доступ к мерам поддержки.
В краевом парламенте рассчитывают, что закон поможет поощрять компании, которые ведут себя ответственно перед работниками, жителями и территорией, где они зарабатывают деньги. После первого чтения документ продолжат дорабатывать.