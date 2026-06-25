Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае хотят выделять бизнес с хорошей репутацией

Новые правила должны выделить компании, которые работают не только ради прибыли, но и вкладываются в сотрудников, социальные проекты и экологические стандарты.

В Хабаровском крае готовят закон об ответственном ведении бизнеса. Проект приняли в первом чтении в Законодательной думе региона, сообщили в краевом парламенте.

Новые правила должны выделить компании, которые работают не только ради прибыли, но и вкладываются в сотрудников, социальные проекты и экологические стандарты. Такой подход предлагают закрепить в региональном законодательстве по поручению президента России.

Получить особый статус сможет не каждая организация. Компания должна быть зарегистрирована и работать в Хабаровском крае, а также иметь высокий индекс деловой репутации — так называемый ЭКГ-рейтинг, который оценивает бизнес по экологическим, кадровым и социально-государственным критериям.

Для таких предприятий планируют вести отдельный реестр. Попадание в него может стать для бизнеса знаком качества и открыть доступ к мерам поддержки.

В краевом парламенте рассчитывают, что закон поможет поощрять компании, которые ведут себя ответственно перед работниками, жителями и территорией, где они зарабатывают деньги. После первого чтения документ продолжат дорабатывать.