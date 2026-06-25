Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России снизилось влияние загрязненного воздуха на нервную систему: заболеваемость упала

Роспотребнадзор: заболеваемость ЦНС из-за плохого воздуха снизилась вчетверо.

Источник: Комсомольская правда

Количество случаев заболеваний нервной системы, связанных с загрязнением атмосферного воздуха в России, за последние девять лет снизилось более чем в четыре раза. Это следует из данных Роспотребнадзора.

В 2025 году показатель дополнительных случаев таких заболеваний, вероятностно обусловленных качеством воздуха, составил 8,56 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2016 годом это снижение в 4,44 раза.

В Роспотребнадзоре уточнили, что влияние загрязненного воздуха на заболеваемость существенно различается по регионам. Минимальные показатели зафиксированы в Кировской области, а максимальные — в Алтайском крае, где значение достигает 170,9 случая на 100 тысяч населения.

Ранее KP.RU сообщал, что по итогам 2025 года в России зафиксирован рост заболеваемости рядом инфекционных заболеваний по сравнению со среднемноголетними показателями. Наиболее заметное превышение отмечено по гемофильной инфекции.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше