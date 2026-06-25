Бывшая соперница Рыбакиной досрочно покинула турнир в Германии

«К сожалению, я снимаюсь с четвертьфинального матча в Бад-Хомбурге. Вчерашняя победа далась в очень упорной борьбе, но она отняла у моего организма немного больше сил, чем я ожидала. Поэтому мне нужно еще несколько дней на восстановление», — заявила она.