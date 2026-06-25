Бывшая соперница Рыбакиной досрочно покинула турнир в Германии

24 июня на странице организаторов турнира в соцсети «Х» опубликовано видео со Свитолиной и объяснением причин такого решения. В четвертьфинале Свитолиной предстояла игра против 52-й ракетки мира Ван Синьюй из Китая.
Спортсменка объяснила отказ от продолжения борьбы последствиями предыдущего матча.
«К сожалению, я снимаюсь с четвертьфинального матча в Бад-Хомбурге. Вчерашняя победа далась в очень упорной борьбе, но она отняла у моего организма немного больше сил, чем я ожидала. Поэтому мне нужно еще несколько дней на восстановление», — заявила она.
Общий призовой фонд турнира категории WTA-500 в Бад-Хомбурге составляет 1 206 446 долларов. Победительнице предусмотрено 161 310 евро и 500 очков.
Обыгравшая Элину Свитолину в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла выйти в четвертьфинал данного турнира.