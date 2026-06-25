Сделки по биометрии, контроль за детскими финансами, конвой усилят: новые законы с июля

Прежде информацию о пашнях, сенокосах, пастбищах, садах и виноградниках включали только в Единую федеральную информационную систему о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий. Из-за отсутствия данных о таких участках в ЕГРН их иногда необоснованно относили к землям других категорий, а также присоединяли к населенным пунктам или предоставляли для строительства. Это приводило к утрате сельхозугодий.