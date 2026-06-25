Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

Сборная ЮАР впервые в своей истории вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путёвку команда завоевала благодаря минимальной победе над Южной Кореей в заключительном туре группового этапа.

Матч завершился со счётом 1:0. Единственный гол на 63-й минуте забил Тхапело Масеко.

В параллельной встрече группы А сборная Мексики уверенно обыграла Чехию со счетом 3:0 и завершила групповой этап со стопроцентным результатом. Мексиканцы набрали девять очков и заняли первое место в квартете. ЮАР с четырьмя баллами финишировала второй. Южная Корея набрала три очка, и ещё сохраняет шансы на выход из группы, а Чехия замкнула таблицу квартета с одним набранным баллом.

Последние новости с чемпионата мира по футболу ФИФА, читайте в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше