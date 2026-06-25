Сборная ЮАР впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира

В параллельной встрече группы А сборная Мексики уверенно обыграла Чехию со счетом 3:0 и завершила групповой этап со стопроцентным результатом. Мексиканцы набрали девять очков и заняли первое место в квартете. ЮАР с четырьмя баллами финишировала второй. Южная Корея набрала три очка, и ещё сохраняет шансы на выход из группы, а Чехия замкнула таблицу квартета с одним набранным баллом.