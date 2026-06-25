В Комсомольске-на-Амуре в 2026 году обустроят 37 пешеходных переходов

В Комсомольске-на-Амуре реализуют программу обеспечения безопасности дорожного движения. В планах на 2026 год установка 248 дорожных знаков и ремонт тротуара площадью свыше 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На данный момент уже выполнили 50,5% запланированных мероприятий. В частности, почти завершили работы на протяжении 712 метров по улице Лазо. Здесь выполнили монтаж барьеров для разделения встречных направлений движения.
Помимо этого, в городе уже обустроили 17 пешеходных переходов из 37. В том числе заменили дорожные знаки на части проспекта Ленина и установили два новых светофорных объекта. Последние располагаются на пересечениях: улица Кирова — улица Орджоникидзе; улица Комсомольская — улица Пионерская. Вместе с этим на переходах нанесли новую разметку и установили дополнительную подсветку.
Кроме того, в Комсомольске-на-Амуре три светофорных объекта оснастят звуковым помощником для обеспечения безопасности слепых граждан.
На перечисленные работы из бюджета Хабаровского края выделили свыше 114 млн рублей. Еще 1,1 млн рублей добавил муниципалитет.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало об изменении разметки на проспекте Ленина в Комсомольске-на-Амуре. Здесь появилась дополнительная полоса для поворота налево и разворота.