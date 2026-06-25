В Комсомольске-на-Амуре в 2026 году обустроят 37 пешеходных переходов

Помимо этого, в городе уже обустроили 17 пешеходных переходов из 37. В том числе заменили дорожные знаки на части проспекта Ленина и установили два новых светофорных объекта. Последние располагаются на пересечениях: улица Кирова — улица Орджоникидзе; улица Комсомольская — улица Пионерская. Вместе с этим на переходах нанесли новую разметку и установили дополнительную подсветку.