Дмитрий Демешин: «Хехцир» должен стать точкой притяжения для жителей Хабаровского края

Глава региона посетил горно-лыжный комплекс «Хехцир», который планируется превратить в круглогодичный туристический объект, где жители и гости региона смогут отдыхать и заниматься спортом в любое время года. Сейчас там ведется обустройство туристической тропы «Легенды Хехцира», протяженность которой составляет 3,8 километра. Также в планах — создать на Хехцире современную инфраструктуру для велотуризма, пеших прогулок и семейного отдыха. Прямо на месте губернатор провел совещание с руководителями профильных ведомств, обсудил с ними варианты размещения новых туристических объектов, расширения уже имеющейся туристической инфраструктуры, развития лыжных трасс и внедрения новых услуг для посетителей комплекса. По итогам совещания Дмитрий Демешин дал руководителям профильных структур две недели на разработку конкретных предложений, направленных на развитие «Хехцира». «Это место действительно особенное. По одной из версий, его название связано с легендой, которую записал исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев. В ней рассказывается об одиноком охотнике Хээкчире, который научился слышать голоса природы, стал шаманом и помогал людям. Его имя, как говорят, навсегда осталось на карте Хабаровского края. И эту, и другие легенды, связанные с этим местом, обязательно будем рассказывать всем посетителям», — заявил Дмитрий Демешин.