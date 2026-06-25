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Выставка в честь пятилетия Президентского фонда культурных инициатив открылась в Хабаровске

По итогам прошедших грантовых конкурсов 94 проекта получили финансирование на общую сумму около 232 млн рублей. Среди представленных проектов — фестиваль «Арсеньев LIVE», творческие инициативы музея «Мир говорящих машин» и другие. Руководитель Дальневосточного представительства Президентского фонда культурных инициатив Даниил Григорьев провел для первых гостей экскурсию по выставке. Познакомиться с экспозицией можно на 4 этаже торгового.

По итогам прошедших грантовых конкурсов 94 проекта получили финансирование на общую сумму около 232 млн рублей. Среди представленных проектов — фестиваль «Арсеньев LIVE», творческие инициативы музея «Мир говорящих машин» и другие. Руководитель Дальневосточного представительства Президентского фонда культурных инициатив Даниил Григорьев провел для первых гостей экскурсию по выставке. Познакомиться с экспозицией можно на 4 этаже торгового центра «Броско Молл» до 8 июля.