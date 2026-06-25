У хабаровчанина нашли марихуану из-за перехода дороги в неположенном месте

Во время патрулирования на Чернореченском шоссе сотрудники ДПС заметили мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Полицейские остановили горожанина для проверки и заметили, что он сильно нервничает. Вызвали следственно-оперативную группу. У мужчины обнаружили и изъяли пакетик с марихуаной и две пробирки с семенами конопли общим весом 15 г. Мужчина рассказал, что он индивидуальный предприниматель, а пакетик с пробирками нашел у дороги и решил оставить себе. Ранее он дважды привлекался к ответственности за хранение наркотиков. Возбуждено уголовное дело. С мужчины взяли подписку о невыезде.