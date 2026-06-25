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Хабаровский край встретил победителей «Школы безопасности» — две команды взяли золото

В Хабаровске торжественно встретили победителей XXI межрегиональных соревнований «Школа безопасности». На перроне их ждали родители, друзья, представители МЧС, министерства образования и комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. Соревнования проходили в Бурятии, за победу боролись 17 команд Дальнего Востока. Хабаровский край представляли два сильнейших коллектива: команда «90 калибр» из Ванинского муниципального округа (старшая возрастная группа).

В Хабаровске торжественно встретили победителей XXI межрегиональных соревнований «Школа безопасности». На перроне их ждали родители, друзья, представители МЧС, министерства образования и комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. Соревнования проходили в Бурятии, за победу боролись 17 команд Дальнего Востока. Хабаровский край представляли два сильнейших коллектива: команда «90 калибр» из Ванинского муниципального округа (старшая возрастная группа) и амбициозный «Вымпел» из Хабаровска (младшая возрастная группа). По итогам состязаний обе команды заняли первые места. Теперь победители будут защищать честь Дальнего Востока на Всероссийском этапе соревнований «Школа безопасности», который состоится в Ханты-Мансийском автономном округе. Источник: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/мчс.mp4

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