Масштабные работы развернулись в Чегдомыне благодаря нацпроектам

Так, по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в Чегдомыне сейчас строится жилой комплекс, состоящий из 15 индивидуальных домов. Это жилье предназначено для работников социальной сферы и других специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После 10 лет работы в сельской местности люди смогут выкупить свои дома за 1% от их рыночной стоимости. Первые семьи получат ключи от своего нового жилья уже в ноябре текущего года. Также в Чегдомыне ведется реконструкция кинотеатра «Ургал», построенного в 1958 году и ни разу не видевшего капитального ремонта. Благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий» в этом здании появится уютный и современный кинозал и игровое пространство для детей. Сейчас на объекте проводятся отделочные работы, подрядчики устанавливают новые окна и меняют все инженерные сети. Серьезная реконструкция по программе «Современный облик сельских территорий» ведется и в детском саду № 7. Там специалисты меняют крышу и инженерные коммуникации, а также ремонтируют все внутренние помещения. Реконструкция этого дошкольного учреждения должна завершиться уже в текущем году, после около 100 местных детей смогут вернуться в свой обновленный детский сад. Кроме того, в Чегдомыне в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» благоустроили Аллею Славы. Там установили современные фонари, высадили новые деревья и кустарники, обустроили пешеходные дорожки и создали безбарьерную среду для маломобильных граждан, а также установили Вечный огонь.