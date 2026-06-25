Пять миллионов рублей взыщут с виновников лесных пожаров в Хабаровском крае

С начала года к ответственности за нарушения правил пожарной безопасности привлечены более 400 человек. Общая сумма взысканий с виновников лесных пожаров уже превысила 5 млн рублей.. Пожароопасная ситуация в регионе остается напряжённой — в этом году произошло более тысячи возгораний, огонь прошел свыше миллиона гектаров. Возбуждено два уголовных дела по статье 261 УК РФ за уничтожение или повреждение лесных насаждений. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура держит на постоянном контроле организацию тушения, оперативное обнаружение пожаров и работу по выявлению нарушителей. Благодаря вмешательству прокуратуры финансирование на предупреждение и тушение лесных пожаров в этом году увеличили на 1,5 млрд рублей. Штат пожарных полностью укомплектован, отремонтировано 86 единиц техники.