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Потоп в квартире едва не довел до топора: комсомольчанин угрожал убийством 85-летнему соседу

В полицию обратился 85-летний житель Центрального округа Комсомольска-на-Амуре. Пенсионер сообщил, что сосед сверху угрожал ему расправой и собирался напасть с топором. Причиной конфликта стало периодическое подтопление квартиры пожилого человека. Виновник никак не реагировал на жалобы, и 85-летний мужчина перекрыл стояк с водой. Это вызвало гнев 38-летнего соседа. Будучи в алкогольном опьянении, он спустился вниз, дождался.

В полицию обратился 85-летний житель Центрального округа Комсомольска-на-Амуре. Пенсионер сообщил, что сосед сверху угрожал ему расправой и собирался напасть с топором. Причиной конфликта стало периодическое подтопление квартиры пожилого человека. Виновник никак не реагировал на жалобы, и 85-летний мужчина перекрыл стояк с водой. Это вызвало гнев 38-летнего соседа. Будучи в алкогольном опьянении, он спустился вниз, дождался, пока пенсионер откроет дверь, подпер ее ногой и пригрозил топором, после чего ушел к себе. За угрозу убийством возбуждено уголовное дело. Подозреваемому может грозить до двух лет лишения свободы.