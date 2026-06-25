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Мужчина совершил убийство, защищая знакомую от ее бывшего мужа в Хабаровском крае

В апреле 2025 года пьяный мужчина находился в квартире бывшей жены, громко скандаля и ругаясь матом. Знакомый, который был там же, ударил мужчину локтем по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму. Потерпевший скончался в больнице. Подсудимый утверждал, что от единственного удара смерть наступить не могла, и ссылался на самооборону. Суд не усмотрел признаков необходимой обороны.

В апреле 2025 года пьяный мужчина находился в квартире бывшей жены, громко скандаля и ругаясь матом. Знакомый, который был там же, ударил мужчину локтем по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму. Потерпевший скончался в больнице. Подсудимый утверждал, что от единственного удара смерть наступить не могла, и ссылался на самооборону. Суд не усмотрел признаков необходимой обороны, так как потерпевший не применял физического насилия. С учетом смягчающих обстоятельств мужчину приговорили к 6 годам 6 месяцам исправительной колонии строгого режима.