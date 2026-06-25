Сотруднику АО «Ургалуголь» в Хабаровском крае недоплатили 347 тысяч рублей за переработки

В Хабаровском крае прокуратура Верхнебуреинского района восстановила трудовые права работника АО «Ургалуголь». По результатам проверки выявлена задолженность за работу в выходные и праздники в размере 347 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление генеральному директору, которое было рассмотрено и удовлетворено. Задолженность погашена в полном объеме.