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Сотруднику АО «Ургалуголь» в Хабаровском крае недоплатили 347 тысяч рублей за переработки

В Хабаровском крае прокуратура Верхнебуреинского района восстановила трудовые права работника АО «Ургалуголь». По результатам проверки выявлена задолженность за работу в выходные и праздники в размере 347 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление генеральному директору, которое было рассмотрено и удовлетворено. Задолженность погашена в полном объеме.

В Хабаровском крае прокуратура Верхнебуреинского района восстановила трудовые права работника АО «Ургалуголь». По результатам проверки выявлена задолженность за работу в выходные и праздники в размере 347 тыс. рублей. Прокуратура внесла представление генеральному директору, которое было рассмотрено и удовлетворено. Задолженность погашена в полном объеме.