Семья погибшего участника СВО получила федеральную выплату в 1,5 млн рублей через суд в Хабаровском крае

Прокуратура Охотского района Хабаровского края проверила обращение семьи участника СВО. Установлено, что погибший военнослужащий, хотя и не имел регистрации, фактически родился и проживал в регионе. Прокуратура обратилась в суд для подтверждения юридического факта постоянного проживания. Суд удовлетворил требование: получена единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей.