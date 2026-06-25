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Семья погибшего участника СВО получила федеральную выплату в 1,5 млн рублей через суд в Хабаровском крае

Прокуратура Охотского района Хабаровского края проверила обращение семьи участника СВО. Установлено, что погибший военнослужащий, хотя и не имел регистрации, фактически родился и проживал в регионе. Прокуратура обратилась в суд для подтверждения юридического факта постоянного проживания. Суд удовлетворил требование: получена единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей.

Прокуратура Охотского района Хабаровского края проверила обращение семьи участника СВО. Установлено, что погибший военнослужащий, хотя и не имел регистрации, фактически родился и проживал в регионе. Прокуратура обратилась в суд для подтверждения юридического факта постоянного проживания. Суд удовлетворил требование: получена единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей.