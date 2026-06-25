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В ООН высоко оценили опыт Казахстана в развитии кризисных центров

Казахстан вынес тему борьбы с домашним насилием на площадку Совета ООН по правам человека.

Источник: Деловой Казахстан

По инициативе республики в рамках 62-й сессии Совета состоялась специальная панельная дискуссия, посвященная предотвращению и искоренению домашнего насилия в отношении женщин и девочек, передает DKNews.kz.

На международной площадке Казахстан представил практические механизмы поддержки пострадавших и призвал к укреплению глобального сотрудничества в этой сфере.

Казахстан поделился своим опытом.

Одним из ключевых спикеров дискуссии стала президент Союза кризисных центров Казахстана, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Зульфия Байсакова.

Она рассказала о работе системы кризисных центров, оказывающих психологическую, юридическую и социальную помощь пострадавшим от бытового насилия.

Особое внимание в выступлении было уделено:

развитию сети кризисных центров; комплексной поддержке женщин и детей; межведомственному взаимодействию; профилактике повторного насилия; пилотным программам работы с агрессорами.

В Казахстане работают 50 кризисных центров.

По словам Зульфии Байсаковой, сегодня в стране функционируют 50 кризисных центров.

Из них:

37 центров имеют лицензию на оказание услуг по реабилитации и социализации жертв бытового насилия; работа ведется при государственной поддержке.

Отдельное внимание уделяется защите детей, ставших свидетелями насилия, а также оказанию комплексной помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.

Совместное заявление поддержали государства ООН.

В ходе мероприятия Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан выступил с совместным заявлением от имени группы государств.

Документ получил широкую кросс-региональную поддержку стран — членов ООН, что подчеркнуло высокий уровень международного внимания к инициативам Казахстана.

В заявлении отмечается, что домашнее насилие остается серьезным нарушением прав человека, затрагивающим право женщин и девочек на жизнь, безопасность, здоровье, достоинство, равенство и недискриминацию.

Государства призвали развивать комплексный подход, включающий:

профилактику насилия; защиту пострадавших; доступ к правосудию; привлечение виновных к ответственности; развитие служб поддержки.

Работа будет продолжена.

Казахстан подтвердил готовность и дальше развивать международное сотрудничество, обмениваться успешными практиками и совершенствовать национальную систему защиты женщин и девочек от насилия.

По итогам дискуссии Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовит специальный доклад и рекомендации для государств.

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