В ООН высоко оценили опыт Казахстана в развитии кризисных центров

По инициативе республики в рамках 62-й сессии Совета состоялась специальная панельная дискуссия, посвященная предотвращению и искоренению домашнего насилия в отношении женщин и девочек, передает DKNews.kz.
На международной площадке Казахстан представил практические механизмы поддержки пострадавших и призвал к укреплению глобального сотрудничества в этой сфере.
Казахстан поделился своим опытом.
Одним из ключевых спикеров дискуссии стала президент Союза кризисных центров Казахстана, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Зульфия Байсакова.
Она рассказала о работе системы кризисных центров, оказывающих психологическую, юридическую и социальную помощь пострадавшим от бытового насилия.
Особое внимание в выступлении было уделено:
развитию сети кризисных центров; комплексной поддержке женщин и детей; межведомственному взаимодействию; профилактике повторного насилия; пилотным программам работы с агрессорами.
В Казахстане работают 50 кризисных центров.
По словам Зульфии Байсаковой, сегодня в стране функционируют 50 кризисных центров.
Из них:
37 центров имеют лицензию на оказание услуг по реабилитации и социализации жертв бытового насилия; работа ведется при государственной поддержке.
Отдельное внимание уделяется защите детей, ставших свидетелями насилия, а также оказанию комплексной помощи семьям, оказавшимся в кризисной ситуации.
Совместное заявление поддержали государства ООН.
В ходе мероприятия Постоянный представитель Казахстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Ержан Казыхан выступил с совместным заявлением от имени группы государств.
Документ получил широкую кросс-региональную поддержку стран — членов ООН, что подчеркнуло высокий уровень международного внимания к инициативам Казахстана.
В заявлении отмечается, что домашнее насилие остается серьезным нарушением прав человека, затрагивающим право женщин и девочек на жизнь, безопасность, здоровье, достоинство, равенство и недискриминацию.
Государства призвали развивать комплексный подход, включающий:
профилактику насилия; защиту пострадавших; доступ к правосудию; привлечение виновных к ответственности; развитие служб поддержки.
Работа будет продолжена.
Казахстан подтвердил готовность и дальше развивать международное сотрудничество, обмениваться успешными практиками и совершенствовать национальную систему защиты женщин и девочек от насилия.
По итогам дискуссии Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовит специальный доклад и рекомендации для государств.