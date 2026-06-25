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Россиян предупредили об уловке мошенников перед «Алыми парусами»

Пиотровский: только мошенники продают билеты на «Алые паруса», вход по паспортам.

Источник: Комсомольская правда

Билеты на праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге продают только мошенники. Вход на мероприятие возможен исключительно по именным пригласительным с QR-кодом и при предъявлении паспорта. Об этом напомнил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Если вы видите объявления о продаже билетов на “Алые паруса” — это мошенники», — пояснил Пиотровский для ТАСС.

Он подчеркнул, что «Алые паруса» — это прежде всего праздник для выпускников, и главная задача организаторов заключается в обеспечении безопасность детей.

Пиотровский напомнил, что в 2025 году «Алые Паруса» в эфире посмотрели более 45 млн человек по всему миру — это рекордный показатель за всю историю проекта.

В этому году «Алые паруса» пройдут в ночь на 28 июня. На Дворцовой площади выступят популярные у молодежи артисты, а завершится мероприятие пиротехническим шоу и проходом корабля с алыми парусами.