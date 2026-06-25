Красноярские медики сдали кровь для спасения 12-летней пациентки

Врачи Красноярского краевого центра охраны материнства и детства спасли 12-летнюю пациентку с сепсисом, который начался на фоне лечения онкологического заболевания. Для стабилизации состояния школьницы потребовалось переливание особых клеток крови, донорами стали медики центра. Девочку госпитализировали с подозрением на онкологию, которая подтвердилась после обследования. Лечение основного заболевания дало осложнение в виде тяжелого поражения ЖКТ, на фоне которого развился сепсис. Жизнь ребенка оказалась под угрозой. В спасении девочки участвовали специалисты разных профилей перинатального центра, а также коллеги из федерального исследовательского центра. Был разработан многоэтапный план интенсивной терапии. Меры необходимо было принимать безотлагательно. В комплексное лечение вошли: комбинированная антимикробная терапия, детоксикация, переливание особого вида клеток крови — гранулоцитов, которое провели в центре впервые. Важнейшую роль сыграла готовность сотрудников стать донорами. Сдача гранулоцитов — безопасная процедура, похожая на обычную сдачу крови, но требующая специальной подготовки донора. Благодаря быстрому отклику коллег нам удалось справиться с инфекцией и выиграть время для основного лечения, — подчеркнула врач-гематолог Екатерина Сафонова. Только через 24 дня пребывания в реанимации удалось стабилизировать состояние девочки. Сейчас юная пациентка проходит очередной этап противораковой терапии.