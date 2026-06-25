В теплицах Красноярского лесничества выращивают почти 500 тысяч хвойных для восстановления лесов

В мини-теплицах Красноярского лесничества сейчас выращивают почти полмиллиона будущих хвойных деревьев, сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Сейчас высота саженцев 5 сантиметров, а когда они достигнут 12 сантиметров, начнётся этап их «закаливания» на свежем воздухе. Осенью подросшие и адаптированные к окружающей среде саженцы высадят в лесах для восстановления зелёного фонда. Мини-теплицы для быстрого выращивания саженцев с закрытой корневой системой начали возводить в Красноярском крае четыре года назад, напомнили в пресс-службе министерства. Сегодня в регионе функционируют уже 11 подобных современных комплексов. Ежегодно в них выращивают около 3 миллионов саженцев. Вместе с саженцами с открытой корневой системой из питомников общее количество посадочного материала, полученного за один год, превышает 30 миллионов. Это покрывает потребности лесничеств и лесозаготовителей региона. Работы по восстановлению лесов ведутся по нацпроекту «Экологическое благополучие».