В красноярском Преображенском освятили место будущего храма святителя Тихона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июня в микрорайоне Преображенский в Красноярске митрополит Красноярский и Ачинский Никита совершил чин освящения закладного камня на территории строящегося храма святителя Тихона.
В богослужении участвовали настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских и строящегося храма святителя Тихона иерей Максим Золотухин, клирики красноярских храмов, жители микрорайона и будущие прихожане.
Сейчас в Преображенском возводят малый храм в честь святителя Тихона. В дальнейшем на этом участке планируют построить собор Преображения Господня, открыть православную гимназию и разместить детский спортивный комплекс.
В 2025 году на площадке будущего храма уже проходил молебен перед ковчегом с мощами святителя Тихона. Святыня пребывала в Красноярске к 100-летию со дня его блаженной кончины.