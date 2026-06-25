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В красноярском Преображенском освятили место будущего храма святителя Тихона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июня в микрорайоне Преображенский в Красноярске митрополит Красноярский и Ачинский Никита совершил чин освящения закладного камня на территории строящегося храма святителя Тихона.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 24 июня в микрорайоне Преображенский в Красноярске митрополит Красноярский и Ачинский Никита совершил чин освящения закладного камня на территории строящегося храма святителя Тихона.

В богослужении участвовали настоятель храма Новомучеников и исповедников Российских и строящегося храма святителя Тихона иерей Максим Золотухин, клирики красноярских храмов, жители микрорайона и будущие прихожане.

Сейчас в Преображенском возводят малый храм в честь святителя Тихона. В дальнейшем на этом участке планируют построить собор Преображения Господня, открыть православную гимназию и разместить детский спортивный комплекс.

В 2025 году на площадке будущего храма уже проходил молебен перед ковчегом с мощами святителя Тихона. Святыня пребывала в Красноярске к 100-летию со дня его блаженной кончины.