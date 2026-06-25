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Эксперт Степанов: США на учениях RIMPAC будут обкатывать гиперзвуковое оружие

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что публично подтвержденная эффективность американских гиперзвуковых комплексов отсутствует.

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Пентагон использует международные учения RIMPAC 2026 в том числе как площадку для обкатки технологий интеграции высокоточных систем морского базирования с гиперзвуковыми возможностями, в чем США хотят достичь конкурентного преимущества по отношению к Китаю и КНДР. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

«США пытаются активно интегрировать высокоточные системы морского базирования с гиперзвуковыми возможностями, и одна из ключевых задач RIMPAC 2026 — это интеграция подобных решений для формирования конкурентных и паритетных возможностей как с Китаем, так и с КНДР, которые пока имеют преимущество в этом тренде разработки гиперзвукового оружия», — заявил Степанов.

Эксперт добавил, что сейчас указанные технологии в США существуют на этапе испытаний, и публично подтвержденная эффективность американских гиперзвуковых комплексов отсутствует.

Степанов также отметил, что в рамках учений отрабатываются противолодочные мероприятия и тестируются автономные системы с искусственным интеллектом, включая концепцию Saildrone, для мониторинга Тихоокеанской зоны. Отдельное внимание уделено сценариям противодействия ВМС НОАК с привлечением региональных союзников Республики Корея и Филиппин, а также отработке применения различных противокорабельных комплексов. Авианосная ударная группа во главе с «Теодором Рузвельтом» (USS Theodore Roosevelt), эсминцы типа «Арли Берк» (Arleigh Burke) задействованы для отработки высокоточного дальнобойного вооружения, включая ракеты «Томагавк» и перспективные системы морского базирования.

«RIMPAC 2026 — это крупнейшие тихоокеанские учения с активным задействованием де-факто всех региональных игроков под эгидой США. Можно сказать, это тихоокеанская коалиция, которая отрабатывает различные типы операций», — заключил эксперт.

Военно-морские учения RIMPAC 2026 проводятся один раз в два года на Гавайях Тихоокеанским командованием Военно-морских сил США. В 2026 году учения начались 24 июня и продлятся до 31 июля. В них задействованы около 40 кораблей, пять подводных лодок и 140 единиц авиационной техники из 31 страны. Воздушной частью учений командуют военные из Канады, морской — из Республики Корея, также ведущие позиции займут военнослужащие из Чили и Японии.

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