Эксперт Степанов: США на учениях RIMPAC будут обкатывать гиперзвуковое оружие

Военно-морские учения RIMPAC 2026 проводятся один раз в два года на Гавайях Тихоокеанским командованием Военно-морских сил США. В 2026 году учения начались 24 июня и продлятся до 31 июля. В них задействованы около 40 кораблей, пять подводных лодок и 140 единиц авиационной техники из 31 страны. Воздушной частью учений командуют военные из Канады, морской — из Республики Корея, также ведущие позиции займут военнослужащие из Чили и Японии.