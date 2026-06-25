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Поликлиника в Донецке будет восстановлена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полностью восстановлен конструктив, обновлены все коммуникации, отделочные работы — на уровне самых современных стандартов.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полностью восстановлен конструктив, обновлены все коммуникации, отделочные работы — на уровне самых современных стандартов.

Рассказал председатель правительства ДНР Андрей Чертков, проинспектировав восстановление поликлиники № 1 больницы им. Калинина в Донецке.

Андрей Чертков отметил, что для специализированных и диагностических кабинетов закуплено почти 1 500 единиц новейшего медицинского оборудования. На объекте работают специалисты региона-шефа — города Москвы.

В декабре 2022 года здание серьезно пострадало в результате артобстрела со стороны ВСУ.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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