Поликлиника в Донецке будет восстановлена

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Полностью восстановлен конструктив, обновлены все коммуникации, отделочные работы — на уровне самых современных стандартов.
Рассказал председатель правительства ДНР Андрей Чертков, проинспектировав восстановление поликлиники № 1 больницы им. Калинина в Донецке.
Андрей Чертков отметил, что для специализированных и диагностических кабинетов закуплено почти 1 500 единиц новейшего медицинского оборудования. На объекте работают специалисты региона-шефа — города Москвы.
В декабре 2022 года здание серьезно пострадало в результате артобстрела со стороны ВСУ.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
16+