В Красноярске автомаркет выплатит почти восьмикратную стоимость некачественной запчасти

«Продавец пояснил, что ему не были предоставлены документы, подтверждающие квалифицированную установку приобретенного товара на автомобиль, а к заявлению не приложены лицензии и сертификаты организации, которая проводила экспертизу товара. Тогда пострадавшая обратилась в суд. Специалисты Роспотребнадзора оказали ей помощь в защите», — рассказали в Управлении.