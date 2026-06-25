В Красноярске автомаркет выплатит почти восьмикратную стоимость некачественной запчасти

Жительница села Кожаны отсудила почти 157 тысяч рублей компенсации за некачественную автозапчасть, сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.
В ноябре 2024 года женщина приобрела в одном из автомаркетов Красноярска новый генератор на машину стоимостью 19 900 рублей. На товар была установлена гарантия — 6 месяцев. Но через 5 дней после покупки выявился недостаток: на холостых оборотах не было заряда. Дефект подтвердили специалисты экспертной компании.
Покупательница потребовала вернуть ей деньги, но получила отказ.
«Продавец пояснил, что ему не были предоставлены документы, подтверждающие квалифицированную установку приобретенного товара на автомобиль, а к заявлению не приложены лицензии и сертификаты организации, которая проводила экспертизу товара. Тогда пострадавшая обратилась в суд. Специалисты Роспотребнадзора оказали ей помощь в защите», — рассказали в Управлении.
В итоге суд обязал ИП Рачина Р. Ю. выплатить женщине стоимость товара — 19 900 рублей, неустойку — 79 386 рублей, штраф — 52 293 рубля, моральный вред — 5 000 рублей и убытки — 300 рублей.
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