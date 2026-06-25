В Перми стартовал ремонт дорог на улице Космонавта Леонова и бульваре Гагарина

В Индустриальном районе ремонт стартовал на участке улицы Космонавта Леонова — от улицы Мира до шоссе Космонавтов. Это продолжение работ, которые были завершены досрочно в прошлом году по тому же нацпроекту. Сейчас на объекте уже выполнено фрезерование старого покрытия и уложен выравнивающий слой. Подрядчик также занимается ремонтом тротуаров, готовит основание под парковочные карманы и съезды, а также устанавливает бордюрный камень. Всего здесь обновляют около 4 тысяч кв. метров дороги на протяжении 400 метров.