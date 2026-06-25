Anthropic обвинила китайскую Alibaba в несанкционированном доступе к её ИИ

Ранее Life.ru писал, что власти США потребовали от компании Anthropic заблокировать доступ иностранцев к её самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5, ссылаясь на интересы национальной безопасности. Компания заявила, что вынуждена была экстренно отключить их для всех пользователей, включая сотрудников с иным гражданством, хотя в письме не было конкретики об угрозах. В Anthropic предупредили: если такие стандарты применят ко всей индустрии, это фактически остановит выход любых новых моделей.