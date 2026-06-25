Спасатели предотвратили взрыв при пожаре в Костанайской области

Пожар в дачном доме города Тобыл.
В одном из дачных домов города Тобыл Костанайской области произошел пожар. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия и, рискуя собственной жизнью, успели вынести из горящего здания два газовых баллона, предотвратив возможный взрыв.
«В ходе тушения пожара спасатели эвакуировали из огня два газовых баллона, тем самым предотвратив угрозу взрыва», — сообщили в МЧС. Благодаря слаженным действиям пожарных, возгорание было полностью ликвидировано, и пострадавших удалось избежать.
Этот инцидент напоминает нам о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Необходимо внимательно обращаться с источниками открытого огня и газовым оборудованием, чтобы предотвратить подобные трагедии в будущем.